Violenza sessuale e di gruppo: arrestato un 55enne a Napoli Eseguito provvedimento per la carcerazione a carico di un 55enne

La polizia ha arrestato un 55enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. Gli agenti del commissariato San Paolo, nel transitare in via dei Missionari, hanno proceduto al controllo dell’uomo.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso a suo carico un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 1° aprile dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, l'uomo dovrà espiare la pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, reati commessi a Napoli nel 2020.