Lido comunale di Bagnoli: riapertura da domenica 5 luglio Riapre la spiaggia pubblica gratuita a Bagnoli dopo i lavori di manutenzione

Il litorale flegreo restituisce ai cittadini uno dei suoi spazi pubblici più attesi per la stagione estiva. A partire da domenica 5 luglio 2026, il lido comunale di Bagnoli riaprirà ufficialmente i battenti. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha infatti revocato l'ordinanza di interdizione che gravava sulle aree sabbiose, dopo il completamento definitivo degli interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza della struttura. L'accesso all'arenile pubblico sarà completamente gratuito e lo stabilimento resterà attivo sette giorni su sette, osservando l'orario continuato dalle ore 9:00 alle 18:00.

Come accedere al lido: i varchi e l'accessibilità per i disabili

Per regolamentare i flussi di bagnanti e garantire la sicurezza, l'Amministrazione comunale ha predisposto la riattivazione di due ingressi strategici sul litorale:

Varco Arenile: Situato nei pressi della nota struttura di intrattenimento, questo ingresso è particolarmente consigliato per le persone con disabilità motoria, oltre che per le famiglie con passeggini o carrozzine, grazie all'assenza di barriere architettoniche.

Varco Lido Fortuna: Il secondo punto di accesso pedonale per i residenti e i bagnanti.

Ombrelloni e servizi gratuiti: la mappa delle attrezzature

Il piano di welfare di prossimità prevede anche quest'anno la totale gratuità dei comfort di base per chi trascorrerà i mesi caldi in città. All'interno del lido comunale, i frequentatori avranno a disposizione Area solarium attrezzata con ombrelloni e sedie (fino a esaurimento disponibilità), zona d'ombra garantita da un ampio pergolato in legno, sServizi igienici pubblici e docce. Aree attrezzate dedicate ai bambini e alle attività di tempo libero.

L'assesore Cosenza: "Garantito il diritto al mare da est a ovest"

La riapertura dello scalo balneare di Bagnoli rappresenta l'ultimo tassello del piano coste varato da Palazzo San Giacomo per la stagione in corso, come sottolineato dall'assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità con delega al Mare, Edoardo Cosenza: "Con questa riapertura si completa, da est a ovest della città, la disponibilità di spiagge pubbliche attrezzate per cittadini e visitatori. Si tratta di una scelta fortemente voluta dall'Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, che continua a investire nell'accessibilità e nella fruizione degli spazi pubblici".

Un traguardo commentato con favore anche dalla presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, che ha posto l'accento sull'impatto sociale dell'opera per i quartieri della Decima Municipalità: "Le famiglie di Bagnoli e Fuorigrotta attendevano questa riapertura. Essendo un sito facilmente raggiungibile con i trasporti pubblici, rappresenta una grande opportunità soprattutto per le fasce sociali che trascorrono l'estate a Napoli".