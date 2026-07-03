Napoli: maxi retata delle forze dell'ordine nei quartieri spagnoli e Montesanto VIDEO/Ecco il bilancio dell'operazione che ha visto in campo decine di operatori

Quartieri spagnoli e Montesanto: intensificati i controlli della polizia, carabinieri e guardia di finanza finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

Nella mattinata è stata effettuata una vasta operazione ad “alto impatto” nelle zone dei Quartieri Spagnoli e Montesanto, che ha visto la partecipazione di una massiccia presenza di operatori delle diverse forze di polizia.

Nel corso del servizio sono state identificate oltre 200 persone, di cui 2 denunciate e 6 sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale, ancora, gli operatori hanno controllato 50 veicoli e contestato una violazione del codice della strada, ritirando due patenti di guida.

Sono state, altresì, effettuate numerose perquisizioni e sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, nonché diverse munizioni di vario calibro e circa 700 articoli di merce contraffatta.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione della polizia con personale della squadra mobile di Napoli, dei commissariati San Ferdinando, Dante, Montecalvario, del reparto prevenzione crimine Campania, di un’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, di un’unità antiesplosivi della polizia di frontiera di Napoli Capodichino, carabinieri della compagnia di Napoli centro e del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, nonché degli operatori della guardia di finanza con il gruppo pronto impiego di Napoli e il nucleo operativo metropolitano di Napoli e di un’unità cinofila. Il servizio ha visto la partecipazione anche di personale vigili del fuoco.