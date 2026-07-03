Fermata Afragola per treni regionali, Ferrante: "Salto di qualità in Campania" Passaggio decisivo tra il servizio ferroviario locale e l'alta velocità

"L’attivazione, da domani, della fermata nella stazione Av di Napoli Afragola per i treni regionali rappresenta un passaggio decisivo nel percorso di integrazione tra il servizio ferroviario locale e l’Alta Velocità.

Si tratta di un salto di qualità epocale per la mobilità in Campania, frutto dell’attivazione della tratta Napoli-Cancello dell’alta velocità Napoli-Bari, che rafforza l’accessibilità del sistema ferroviario a beneficio di interi territori".

Lo dichiara il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia.

"Grazie a 70 collegamenti con 56mila posti nei giorni feriali e 23 collegamenti con 18mila posti nei giorni festivi e che per la prima volta fermeranno ad Afragola - aggiunge - si rafforzano le connessioni lungo le principali direttrici della Campania, in particolare sulle relazioni Napoli-Caserta, Napoli-Vairano-Cassino e Napoli Campi Flegrei-Caserta-Capua, oltre a favorire l’interscambio con la nuova direttrice AV/AC Napoli–Bari.

L’attivazione di nuove fermate e la progressiva rimodulazione dell’offerta confermano la volontà di rendere il sistema ferroviario sempre più capillare ed efficiente, migliorando la mobilità regionale e la qualità del servizio.

Continueremo a lavorare per costruire una rete moderna, integrata ed efficiente, condizione essenziale - conclude Ferrante - per la crescita dei territori e per rispondere in modo concreto alle esigenze quotidiane dei cittadini.”