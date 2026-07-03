Fermata Afragola per treni regionali, Ferrante: "Salto di qualità in Campania"

Passaggio decisivo tra il servizio ferroviario locale e l'alta velocità

fermata afragola per treni regionali ferrante salto di qualita in campania

Trasporti, Ferrante (Mit), Fermata Afragola Av per treni regionali salto di qualità per mobilità in Campania

Afragola.  

"L’attivazione, da domani, della fermata nella stazione Av di Napoli Afragola per i treni regionali rappresenta un passaggio decisivo  nel percorso di integrazione tra il servizio ferroviario locale e l’Alta Velocità.

Si tratta di un salto di qualità epocale per la mobilità in Campania, frutto dell’attivazione della tratta Napoli-Cancello dell’alta velocità Napoli-Bari, che rafforza l’accessibilità del sistema ferroviario a beneficio di interi territori".

Lo dichiara il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia. 

"Grazie a 70 collegamenti con 56mila posti nei giorni feriali e 23 collegamenti con 18mila posti nei giorni festivi e che per la prima volta fermeranno ad Afragola - aggiunge - si rafforzano le connessioni lungo le principali direttrici della Campania, in particolare sulle relazioni Napoli-Caserta, Napoli-Vairano-Cassino e Napoli Campi Flegrei-Caserta-Capua, oltre a favorire l’interscambio con la nuova direttrice AV/AC Napoli–Bari.

L’attivazione di nuove fermate e la progressiva rimodulazione dell’offerta confermano la volontà di rendere il sistema ferroviario sempre più capillare ed efficiente, migliorando la mobilità regionale e la qualità del servizio.

Continueremo a lavorare per costruire una rete moderna, integrata ed efficiente, condizione essenziale - conclude Ferrante - per la crescita dei territori e per rispondere in modo concreto alle esigenze quotidiane dei cittadini.”

Ultime Notizie