Vola una cassetta di sicurezza dal balcone: dentro c'è droga In casa anche 41 proiettili. Carabinieri arrestano una 46enne

Varcaturo, via Parchitiello, i militari sono pronti a entrare. Nell’abitazione una donna incensurata. I militari bussano. Sono fuori e aspettano che la porta dell’appartamento si apra. La 46enne, agitata, capisce che il cerchio si sta stringendo e decide di giocarsi l’ultima carta.

Raggiunge il balcone con una piccola cassetta di sicurezza tra le mani. Pochi istanti, uno sguardo rapido verso il basso e poi il lancio. L’idea era quella di far sparire cosa ci fosse al suo interno prima che i carabinieri la trovassero.

Ma sotto quel balcone c’è un militare. Nota l’oggetto precipitare e lo recupera riconsegnandolo ai colleghi che nel frattempo erano entrati in casa.

All’interno della cassetta 14 dosi di cocaina pronte per a vendita, una busta da 12 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Per la 46enne scattano le manette. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Ma la perquisizione continua. Nell’appartamento trovati, nascosti sotto il letto, anche 41 proiettili e una pistola a salve senza tappo rosso.

Per la donna e il marito, 41enne incensurato, scatta la denuncia per detenzione abusiva di munizionamento. La 46enne è ora in carcere in attesa di giudizio.