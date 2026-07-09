Narcos dei Lattari, tre arresti: in campo squadrone eliportato cacciatori Unità specializzate e addestrate a operare nei luoghi più impervi

Un unico comune denominatore nei controlli dei carabinieri della compagnia stabiese: la droga.

Ai piedi dei monti Lattari, il contrasto ai narcos si rinnova quotidianamente. Durante il periodo estivo si rinforza grazie alla preziosa collaborazione dei militari dello squadrone eliportato cacciatori. Unità specializzate e addestrate a operare nei luoghi più impervi.



3 gli arresti in poco meno di 10 ore. Il primo a Sant’Antonio Abate. In manette un 56enne già agli arresti domiciliari.

Nella sua abitazione i carabinieri della stazione locale hanno trovato crack e hashish, due bilancini di precisione e una pistola con matricola abrasa. E’ ora in carcere.



Dietro le sbarre anche un 41enne di Lettere già noto alle forze dell’ordine. E’ stato controllato in un locale in via Depugliano, nella cittadina del celebre castello.

Addosso 52 grammi di marijuana, 5 di cocaina e 86 grammi di sostanza da taglio. Nelle tubature di scarico altre 45 dosi di cocaina. Risponderà di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.



Infine Castellammare. I militari della sezione operativa stabiese hanno arrestato per droga un 24enne del posto.

Aveva appena ceduto una stecchetta di hashish ad un 16enne poi segnalato alla Prefettura. Nelle tasche 24 grammi della stessa sostanza e 220 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 24enne è ai domiciliari in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.