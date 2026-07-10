Quartieri spagnoli a Napoli: non cessano i controlli della polizia In campo il reparto prevenzione crimine Campania

Nelle ultime 24 ore, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla questura di Napoli ai Quartieri spagnoli, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei commissariati Dante e Montecalvario, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato controlli nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 374 persone, di cui 109 con precedenti di polizia, e controllato 55 veicoli; sono state, altresì, contestate 5 violazioni del codice della strada.