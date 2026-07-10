Porta Capuana: sorpreso a cedere droga e arrestato Manette per un 61enne

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato in via dei candelari un uomo intento a cedere qualcosa ad un'altra persona in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato sia l'uomo, che è stato trovato in possesso di 10 euro, che l’acquirente, trovato in possesso della dose di eroina appena acquistata.

Per tali motivi, lo stesso è stato arrestato mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.