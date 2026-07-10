Città della Scienza, la dott.ssa Antigone Marino nominata nuova vicepresidente Una nomina che rappresenta un importante riconoscimento del valore della ricerca scientifica

La Regione Campania ha nominato la Dott.ssa Antigone Marino alla Vicepresidenza della Fondazione Idis - Città della Scienza.

Napoletana di nascita e fisica per scelta, Antigone Marino è ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e svolge la propria attività scientifica nel campo della fisica della materia, con particolare riferimento all'ottica e alla fotonica. La sua ricerca è focalizzata sullo studio e lo sviluppo di materiali e dispositivi fotonici innovativi, sull'ottica della materia soffice, sulle tecniche avanzate di caratterizzazione ottica, sulla luce strutturata e sulle tecnologie quantistiche.

Antigone Marino: chi è la nuova vicepresidente di Città della Scienza?

Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative per applicazioni che spaziano dalle telecomunicazioni alle tecnologie quantistiche. Accanto all'attività di ricerca, collabora stabilmente con università, enti di ricerca e partner industriali ed è fortemente impegnata nella formazione dei giovani ricercatori e nella promozione della cultura scientifica, attraverso iniziative di divulgazione e trasferimento della conoscenza.

La nomina, avvenuta dopo quella dell’astrofisico Giovanni Covone alla Presidenza, rappresenta un importante riconoscimento del valore della ricerca scientifica e delle competenze espresse dal territorio campano, rafforzando il legame tra scienza, innovazione e sviluppo del Paese.