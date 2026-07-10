Zeballos sempre più vicino al Napoli, Romano: «Tutto fatto, ecco la cifra» Romano su Zeballos: «Da fine maggio, in gran segreto, ha scelto di aspettare il Napoli»

Exequiel Zeballos sembra essere sempre più vicino al Napoli. Si tratta di un esterno offensivo classe 2002 argentino e proveniente dal Boca Juniors con cui ha realizzato 16 gol ed altrettanti assist in 140 partite. Un profilo di velocità e dribbling per cui il Napoli si è mosso con determinazione.

Secondo quando riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano ai microfoni di DAZN, l'affare sembrerebbe fatto. Il Napoli ha ottenuto il sì del calciatore ed il suo agente è in Italia in queste ore per definire tutti i dettagli.

Zeballos al Napoli: cifre e dettagli

Il 24enne argentino è entrato nel mirino del Napoli, che è al lavoro per programmare l'assetto offensivo e completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Fabrizio Romano a DAZN ha ricostruito la trattativa, facendo il punto sulla situazione attuale. «Già prenotato un acquisto da fare appena potrà completare le cessioni, si tratta di Exequiel Zeballos, esterno 24enne del Boca Juniors che ha detto sì al Napoli».

«Il suo agente è in Italia in queste ore per blindare l'accordo sul contratto, ma è tutto fatto tra Zeballos e il Napoli. Il giocatore ha scelto Napoli nonostante un'offerta molto importante arrivata dalla Russia. Lo hanno contattato anche dalla Germania, ma Zeballos da fine maggio, in gran segreto, ha scelto di aspettare il Napoli», ha continuato Romano.

Secondo quanto rilevato, per l'acquisto manca ancora l'accordo tra i club per le cifre e soprattutto il Napoli deve comprendere come muoversi con le cessioni. «Adesso serve l'accordo tra Napoli e Boca Juniors ed è già iniziata la trattativa: la prima offerta tocca i 10 milioni di dollari, ma il Napoli potrà chiudere l'operazione solo se e quando completerà delle cessioni, come quella di Noa Lang», ha dichiarato Fabrizio Romano.