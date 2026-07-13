Pozzuoli, controlli serrati da parte dei carabinieri: 7 persone denunciate Ecco il bilancio dell'attività svolta

Continuano i servizi a ampio raggio da parte dei carabinieri. A passare al setaccio sono le vie di Pozzuoli. Nel bilancio 68 persone identificate, 30 veicoli controllati e 30 contravvenzioni al codice della strada elevate. 13 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. 3 gli esercizi commerciali controllati e un parcheggio ispezionato.

Saranno 7 le persone denunciate. Un 50enne, un 22enne e un 17enne sono stati trovati alla guida senza patente. Erano recidivi nel biennio. Una donna 55enne è stata denunciata perché trovata alla guida della sua auto in stato di ebrezza.

Stesso destino per un 45enne e un 18enne. Il 45enne è stato trovato in possesso di un coltello di 13 centimetri mentre il 18enne di un coltello di 15 centimetri.

Dovranno rispondere di porto abusivo di armi. Denunciato anche un 53enne ghanese perché irregolare sul territorio nazionale.