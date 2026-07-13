Scooter contro auto, 17enne finisce in ospedale: prognosi riservata Indagini in corso da parte dei carabinieri

I carabinieri della pmz Vomero sono intervenuti al Cardarelli per una 17enne coinvolta in un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, lo scooter sul quale la minore era passeggera sarebbe finito contro un’autovettura.

L’incidente ad Afragola, in via Benedetto Croce. La 17enne è stata portata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra e poi al Cardarelli.

Vittima di politrauma, è attualmente ricoverata al reparto di neurochirurgia, in prognosi riservata. I conducenti di auto e scooter sono rimasti illesi. Indagini in corso per chiarire dinamica incidente a cura dei carabinieri della compagnia di Casoria.