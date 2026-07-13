Summit De Laurentiis-Giuffredi: non solo Vergara, doppio rinnovo sul tavolo Oggi alle 16:00 De Laurentiis incontrerà l'agente Giuffredi per un possibile doppio rinnovo

Oggi alle ore 16:00 ci sarà un incontro tra il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ed il procuratore Mario Giuffredi per discutere situazioni contrattuali di alcuni calciatori rappresentati dall'agente. Nello specifico il tema principale sarà quello del rinnovo di Antonio Vergara, prodotto del vivaio azzurro e calciatore su cui il Napoli vuole puntare per le prossime stagioni.

Secondo quanto raccontato dalle colonne di Tuttosport, il focus non sarà solo Vergara. Il Napoli, infatti, potrebbe discutere con Giuffredi un doppio rinnovo, blindando un altro azzurro prolungandogli il contratto.

Napoli, possibile doppio rinnovo in casa azzurra

Il procuratore Mario Giuffredi rappresenta, infatti, anche il capitano della SSC Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Nell'incontro di oggi la società azzurra vorrebbe trattare anche un prolungamento di contratto fino al 2029 per il difensore, confermandolo al centro del progetto tattico del club e dell'allenatore.

Per Vergara, invece, si procede alla ricerca di un adeguamento contrattuale che possa rappresentare il nuovo peso specifico del calciatore all'interno della squadra, dopo le prove della passata stagione.

Rinnovo Vergara? Una nuova offerta in arrivo da un club

Su Antonio Vergara c'è l'interesse di diversi club, tra Premier League e Serie A. In particolare, in Italia è attenzionato da Atalanta - che ha avanzato anche un'offerta -, Roma e Como, mentre all'estero hanno manifestato interesse Bournemouth e Tottenham. Secondo Tuttosport sarebbe in arrivo una nuova offerta da 25 milioni più bonus in casa Napoli per Vergara.

La volontà del club, però, è quella di trattenere il calciatore.