Dramma a Ischia, sette ragazzi ricoverati dopo una serata in discoteca Tre per coma etilico e gli altri per un colpo di calore

Sette giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati nella notte all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malori durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme.

Secondo una prima ricostruzione, il locale, dove era in programma un evento con alcuni dj ospiti, era particolarmente affollato.

In meno di un'ora sette ragazzi hanno perso conoscenza

Il primo intervento si è reso necessario poco dopo le 2.30, quando un ragazzo si è sentito male nei pressi del bar ed è stato accompagnato all'esterno dal personale della discoteca. Nel giro di meno di un'ora altri sei giovani hanno perso conoscenza. Sul posto era nel frattempo arrivata una pattuglia del Commissariato isolano della Polizia di Stato per un controllo. Gli agenti, constatata la presenza di diversi ragazzi privi di sensi, hanno disposto l'interruzione della musica e fatto evacuare il locale per consentire le operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Per assistere i sette giovani è stato necessario l'intervento del personale sanitario del Rizzoli.

Utilizzate le tre ambulanze disponibili sull'isola

Sul posto sono state impiegate tutte e tre le ambulanze disponibili sull'isola. I ragazzi sono stati trasportati in ospedale e ricoverati. Per tre di loro i medici hanno diagnosticato un coma etilico, mentre per gli altri quattro l'ipotesi è quella di un colpo di calore, favorito dalle elevate temperature e dall'alto tasso di umidità all'interno del locale. Le loro condizioni vengono giudicate stabili e nessuno sarebbe in pericolo di vita, anche se tutti restano sotto osservazione.

Si indaga anche sul numero eccessivo di presenze nella discoteca

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo alcune testimonianze, nel locale sarebbero state presenti diverse centinaia di persone, a fronte di una capienza autorizzata che, secondo quanto si apprende, sarebbe di circa 150 posti. Circostanza che sarà oggetto di verifica da parte delle autorità competenti e che, qualora fossero accertate violazioni o altre inosservanze, potrebbe comportare l'adozione di provvedimenti nei confronti del gestore.