Napoli, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato Eseguito provvedimento determinazione di pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 47enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione pene concorrenti.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo scorso 15 luglio dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Napoli, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 4 anni 10 mesi e 25 giorni di reclusione per i reati in matria di stupefacenti, ricettazione, evasione e resistenza a pubblico ufficiale, commessi tra il 2017 e il 2021 a Napoli.