In bici elettrica con un carico di droga: arrestato un 46enne La scoperta della polizia a Portici

La polizia ha arrestato un 46enne, con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, hanno notato l'uomo a bordo di una bici elettrica che, accortosi della presenza dei poliziotti, con una manovra repentina ha cambiato il senso di marcia per eludere il controllo.

Dopo un breve inseguimento, durante il quale il 46enne si è disfatto di un grosso involucro, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 10 involucri di marijuana e di 270 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

All’interno dell’involucro di cui si era disfatto poco prima, i poliziotti hanno inoltre rinvenuto 17 bustine di marijuana e 33 di hashish; il tutto per un peso complessivo si 105 grammi circa.