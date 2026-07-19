Loreto Mare: aria condizionata non funzionante da una settimana La denuncia di Giuseppe Alviti

"In una situazione di allerta meteo per il troppo caldo da bollino rosso all’ospedale Loreto Mare di Napoli accade l'inverosimile.

Il condotto dell'aria condizionata è rotto da una settimana lasciando gli ammalati in situazioni pericolose per la propria salute già miniata dalle patologie in essere".

Lo denuncia in una nota Giuseppe Alviti Fnl Italia.

"Condizioni critiche anche per medici e infermieri che dicono ai parenti dei pazienti sembra che facciamo i panettieri col caldo che c’è in corsia ci racconta appunto un parente".

Giuseppe Alviti segretario generale della federazione nazionale lavoratori Italia ha espresso viva solidarietà agli ammalati e agli stessi medici e infermieri che lavorano all'ospedale Loreto Mare.

"Condizioni da terzo mondo che mortificano la dignità dell’ammalato e dei lavoratori e non mi meraviglio se ci dovesse scappare il morto per il troppo caldo. Chiediamo ad horas un intervento di ripristino della condizione climatica del reparto da parte della direzione strategica dell Asl Napoli 1 e della Regione Campania".