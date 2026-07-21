Bagnoli, blitz nei cantieri dell'America's Cup: verifiche antimafia Appalti e sicurezza sotto la lente

Unità interforze in azione all'alba nei cantieri di via Coroglio a Bagnoli. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha firmato un decreto di accesso per avviare verifiche straordinarie nell'area in cui si stanno realizzando le opere infrastrutturali collegate alla 38ª America's Cup, la celebre competizione velica internazionale in programma nel capoluogo campano nel 2027.

L'intervento coordinato dalla DIA

Le operazioni, scattate dalle prime ore della mattinata, sono condotte sul campo da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza - supportati anche da unità navali - sotto il coordinamento del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Napoli. L'ispezione rientra nell'attività del Gruppo Ispettivo Antimafia, attivato nell'esercizio dei poteri prefettizi per monitorare la trasparenza e la legalità nei grandi cantieri pubblici e privati.

Al centro degli accertamenti c'è in particolare una posizione aziendale specifica: le autorità stanno verificando la presenza e la regolarità operativa di un'impresa potenzialmente di interesse investigativo, analizzando i subappalti, i flussi finanziari e la natura dei rapporti commerciali legati ai lavori in corso.

Sicurezza e maestranze sotto la lente

Non solo legalità antimafia. Il piano di controlli messo a punto dalla Prefettura punta a garantire la massima tutela dei lavoratori e la piena regolarità dei cantieri. Gli agenti e i militari impegnati nel sito stanno procedendo all'identificazione delle maestranze presenti, al censimento dei mezzi d'opera e alla verifica di tutte le ditte subappaltatrici.

All'ispezione partecipano attivamente anche i tecnici dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli, con l'obiettivo di riscontrare il rigoroso rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni. L'attenzione resta altissima su un'opera strategica per il rilancio turistico e d'immagine della città, chiamata a ospitare uno degli eventi sportivi più importanti al mondo.