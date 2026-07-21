Virtus Volley Napoli, la Serie A2 si giocherà al PalaVesuvio di via Argine Una soluzione che guarda già al futuro e alla realizzazione del sogno Superlega

Un vero stadio del volley per la Virtus Volley Napoli. Sarà il PalaVesuvio la casa della formazione partenopea che disputerà il campionato di Serie A2 per la stagione 2026/2027. Un palazzetto con capienza fino a circa 4000 posti, ampi spazi per l’Hospitality, insomma una soluzione che guarda già al futuro e alla realizzazione del sogno Superlega.

L'ambizioso club, che mette insieme le forze del presidente Sergio Di Meo e del vice presidente Francesco Matano, avrà a disposizione l'impianto comunale di via Argine per le gare casalinghe.

Ass. Ferrante: «Notizia importante per tutto il movimento»

Grande merito per questo traguardo va anche all'amministrazione, in particolare alla forte volontà dell'Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, che nell'anno di Napoli capitale europea dello sport, con la Nazionale di volley che giocherà la gara inaugurale degli Europei in piazza del Plebiscito, ha fatto sì che ci fosse un impianto con tutte le potenzialità per tentare il salto di categoria.

Tutta la soddisfazione dell'amministrazione comunale nelle parole dell'Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante:

«L'approdo della Virtus Volley Napoli al PalaVesuvio rappresenta una notizia importante per l'intero movimento sportivo cittadino. Come Amministrazione comunale abbiamo lavorato affinché una realtà ambiziosa e in continua crescita potesse disporre di un impianto adeguato alle esigenze di un campionato nazionale di alto livello come la Serie A2».

«Il PalaVesuvio è una struttura che offre spazi, servizi e una capienza in grado di accompagnare il percorso di crescita della società e di coinvolgere sempre più appassionati e famiglie. Nell'anno in cui Napoli è Capitale Europea dello Sport e si prepara ad accogliere anche importanti appuntamenti della pallavolo internazionale, continuiamo a investire nella valorizzazione degli impianti e nel sostegno alle società che promuovono lo sport come strumento di inclusione, partecipazione e sviluppo del territorio. Auguriamo alla Virtus Volley Napoli una stagione ricca di soddisfazioni, con la consapevolezza che il sogno della Superlega può diventare un obiettivo concreto attraverso programmazione, competenza e passione», ha concluso l'Assessora Ferrante.

La Virtus Volley Napoli porta avanti il sogno Superlega

Per la Virtus Volley Napoli è Il vice presidente Francesco Matano ad aver rilasciato una breve dichiarazione: «Lavoriamo incessantemente al nuovo progetto Virtus Volley Napoli, c'erano sul territorio cittadino solo due impianti con gli standard per affrontare l'alto livello, il Pala Barbuto e il PalaVesuvio, abbiamo raccolto la sfida di portare il pubblico in questo che è un vero e proprio stadio del Volley».

«Abbiamo tante idee per catalizzare l'attenzione su un impianto che è centrale nell'area metropolitana di Napoli, il nostro obiettivo è di essere il punto di riferimento del volley della città di Napoli, ma anche dell'intera Campania. Il PalaVesuvio è facilmente raggiungibile dagli assi viari urbai ed extra urbani e potenzialmente ha tutti i comfort di un impianto per i grandi eventi. Ringrazio l'amministrazione , in particolare l'assessora Emanuela Ferrante per la disponibilità e il supporto riservati da sempre alla pallavolo».

Dunque dopo la definizione dei ruoli dirigenziali, con Salvatore "Totò" Rossini direttore sportivo, l'ufficializzazione del roster e dello staff tecnico, la definizione del campo di gara completa l'infrastruttura del nuovo team e getta le basi per una stagione di serie A2 che si preannuncia di alto livello, per la squadra che si ritroverà dopo la metà di agosto agli ordini di mister Graziosi per le visite mediche e l'inizio della preparazione.