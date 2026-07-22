Napoli, controlli della polizia nel centro storico: rinvenuta droga e proiettili La scoperta all'interno di un vano contatore di un locale in disuso

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla questura di Napoli ai Quartieri Spagnoli, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei commissariati Dante e Montecalvario, hanno effettuato controlli nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 76 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, e controllato 20 veicoli.

Infine, nella notte appena trascorsa, gli agenti, nel corso di un’attività di controllo in piazzetta Sedil Capuano, hanno rinvenuto all’interno di un vano contatore di un locale in disuso, 7 grammi di marijuana e 8 proiettili.