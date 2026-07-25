Movida a Bagnoli: operazione interforze, in campo anche l'Asl Napoli 1 Contestate diverse violazioni al codice della strada

La polizia ed in particolare gli agenti dei Commissariati Bagnoli e Dante, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, a personale della Polizia Locale, dell’ASL Napoli 1 e di personale dell’Ispettorato del lavoro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Bagnoli e a Coroglio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 67 persone, di cui 2 con precedenti di polizia e controllati 18 veicoli, contestando 8 violazioni del codice della strada.

Ancora, gli operatori hanno controllato 16 esercizi commerciali, ad alcuni dei titolari sono state imposte prescrizioni per violazioni di varia natura mentre, due esercizi commerciali sono stati sanzionati amministrativamente per carenze igienico-sanitarie e per la presenza di un lavoratore non in regola, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di oltre 5.000 euro.