Controlli della polizia a Pozzuoli: nove violazioni al codice della strada Due fermi amministrativi e un ritiro di una carta di circolazione

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, in particolare nella zona di Arco Felice e Largo Palazzine.

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli unitamente a personale del comando di polizia municipale di Pozzuoli hanno identificato complessivamente 66 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, e controllato 23 veicoli, di cui 2 sequestrati penalmente e 2 sottoposti a fermo amministrativo; sono state, altresì, contestate 9 violazioni del codice della strada ed è stata ritirata una carta di circolazione.