Donna incinta investita a Castellammare, pirata della strada in fuga Carabinieri sulle sue tracce

Momenti di grande apprensione in pieno centro a Castellammare di Stabia, dove una donna in stato di gravidanza è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada in viale Europa. L’impatto, estremamente violento, ha sbalzato la donna sull’asfalto. L’automobilista responsabile dell’investimento non si è fermato a prestare soccorso, accelerando e facendo perdere le proprie tracce immediatamente dopo l'urto.

I primi ad prestare aiuto sono stati alcuni passanti e una pattuglia dei carabinieri che si trovava casualmente in transito nella zona. Pochi minuti dopo è giunto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure sul posto e ha trasportato d'urgenza la donna al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo. I medici del presidio stabiese hanno immediatamente attivato i protocolli di emergenza e avviato tutti gli accertamenti diagnostici necessari per monitorare le condizioni di salute della futura madre e del bambino.

Nel frattempo, i carabinieri della compagnia locale hanno aperto un'indagine per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Gli militari stanno analizzando le testimonianze dei presenti e acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, presenti lungo viale Europa e nelle vie limitrofe. Le immagini potrebbero rivelarsi decisive per individuare la targa del veicolo e identificare il pirata della strada, che rischia ora una denuncia per lesioni personali e omissione di soccorso.