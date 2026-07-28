IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Al servizio della rosa Allegri si è messo al servizio della rosa a disposizione e non il suo esatto contrario...

È noto a tutti che se avessi potuto scegliere io chi doveva diventare l'allenatore del Napoli dopo il "disastroso" Antonio Conte - il virgolettato è d'obbligo per i puristi dell'utilitarismo e per i seguaci del "che mi importa del domani, tanto la tasca non è la mia" - non avrei mai preso Massimiliano Allegri. Ma io sono fallace. Come e più degli altri. Del resto storsi il naso (come molti altri) anche all'annuncio di Luciano Spalletti, e poi mi sono dovuto felicemente ricredere. Ma una differenza positiva devo riconoscere al livornese sin d'ora: si è messo al servizio della rosa a disposizione e non il suo esatto contrario.