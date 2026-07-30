Violenza sulle donne, Nappi: tenere sempre alta l’attenzione Obiettivo: contrastare fenomeno indegno. Ognuno faccia la sua parte

"Siamo sdegnati e disgustati per quanto avvenuto a Bacoli. Il contrasto al fenomeno della violenza sulle donne deve restare centrale, ed è per questo che crediamo si debbano moltiplicare iniziative come quella che da anni insieme alla Lega Campania, portiamo avanti con la campagna di informazione e sensibilizzazione “D’amore non si muore”.

Una battaglia di civiltà che combattiamo insieme alle vittime di orrori quotidiani, anche per dare voce e coraggio a chi spesso non ha la forza di denunciare.

Un ringraziamento ai carabinieri che hanno immediatamente assicurato alla giustizia il responsabile di questa vile azione, evitando ulteriori gravi conseguenze. Ci aspettiamo che questa persona venga punita severamente e passi in cella un lungo periodo di tempo".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del consiglio federale della Lega.