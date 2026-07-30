Napoli, piazza Bellini: sorpreso a cedere droga e arrestato Manette per un 19enne irregolare sul territorio nazionale

La polizia ha arrestato un 19enne, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Nello specifico, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante i servizi di controllo del territorio, nel transitare in piazza Bellini, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto; quest’ultimo si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’indagato, trovandolo in possesso di un involucro di 3 grammi circa di marijuana e di 40 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e l’acquirente è stato sanzionato per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.