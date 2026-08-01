Terremoto, Carabinieri impegnati per monitorare abitazioni - VIDEO Recuperato un cane dal cortile di un'abitazione che ha subito gravi danni

La macchina dei soccorsi e dei controlli è ormai in funzione da oltre 12 ore nei territori dei Campi Flegrei colpiti dal forte terremoto del tardo pomeriggio di ieri.

Vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari in strada ognuno per le proprie competenze per cercare di aiutare le tante famiglie che non potranno far rientro nelle proprie abitazioni a causa dei danni strutturali che via via dovranno essere valutati e certificati prima di decretare l'inagibilità - o al contrario l'agibilità – delle strutture.

I carabinieri impegnati nei pattugliamenti nelle aree colpite dal sisma nelle ultime ore hanno anche recuperato un cane che era stato lasciato in un cortile di un'abitazione danneggiata dal terremoto e lasciata in fretta e furia dagli inquilini nella serata di ieri.

Durante i controlli i militari hanno notato il cane nel parco Olivetti a Pozzuoli. Immediatamente hanno deciso di scavalcare il cancello e mettere al sicuro l'animale in attesa dell'arrivo dei veterinari dell'Asl e di contattare i proprietari. Il cane, visibilmente spaventato, è stato reidratato e tranquillizzato dai militari.