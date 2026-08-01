Futuro Gutierrez? È fatta con il Bayer Leverkusen! Cifre e dettagli Il Napoli apre alla cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen

Il Napoli ha aperto alla cessione di Miguel Gutierrez: è quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il futuro del terzino classe 2001, quindi, sembra essere lontano dal capoluogo campano. Una cessione non in programma, ma valutata dalla società alla luce di un'offerta importante da parte del Bayer Leverkusen con cifre che potrebbero aiutare il Napoli a muovere il mercato.

La società di Aurelio De Laurentiis, infatti, in questa sessione estiva di calciomercato ha scelto di occuparsi prima delle cessioni - considerando anche il numero elevato di calciatori attualmente in rosa - e poi eventualmente operare sul mercato in entrata.

Gutierrez al Bayer Leverkusen: cifre e dettagli

Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, la prima offerta di 25 milioni del Bayer Leverkusen non avrebbe soddisfatto il Napoli, spingendo il club tedesco ad arrivare fino a 30. A fronte di questo importo il club azzurro avrebbe accettato di cedere il difensore spagnolo: le due società sono a lavoro per limare gli ultimi dettagli della trattativa.

Miguel Gutierrez, quindi, dovrebbe lasciare Napoli in questa finestra estiva di mercato per volare in Bundesliga, portando nelle casse azzurre 30 milioni di euro. Cifra che potrà essere adoperata dalla società per chiudere alcuni colpi in entrata nei reparti d'emergenza, come quello del difensore centrale.