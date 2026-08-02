In auto con 11 dosi di cristalli di cocaina, in manette pusher 23enne L'intervento dei carabinieri al Vomero

I carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne di Marano. Era in auto, in via Fragnito, al Vomero. Lo sportello era aperto e quando ha visto la pattuglia ha provato a liberarsi di alcuni involucri.

I militari l’hanno bloccato e rinvenuto 11 dosi di cristallo di cocaina sotto il telaio dell’auto, a terra, Nel veicolo altre 3 dosi della stessa sostanza. Il giovane è finito in manette ed ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Denunciato per lo stesso reato, anche il proprietario dell’auto, presente sul posto.