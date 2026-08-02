In auto con 11 dosi di cristalli di cocaina, in manette pusher 23enne

L'intervento dei carabinieri al Vomero

in auto con 11 dosi di cristalli di cocaina in manette pusher 23enne
Napoli.  

I carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne di Marano. Era in auto, in via Fragnito, al Vomero. Lo sportello era aperto e quando ha visto la pattuglia ha provato a liberarsi di alcuni involucri.

I militari l’hanno bloccato e rinvenuto 11 dosi di cristallo di cocaina sotto il telaio dell’auto, a terra, Nel veicolo altre 3 dosi della stessa sostanza. Il giovane è finito in manette ed ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Denunciato per lo stesso reato, anche il proprietario dell’auto, presente sul posto.

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