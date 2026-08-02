Alemao dal ritiro del Napoli: «Giocare per questa città è un'altra storia» Alemao e Careca sono stati in visita a Castel di Sangro al ritiro della SSC Napoli

Le leggende della SSC Napoli, Alemao e Careca, si sono recati a Castel di Sangro per il ritiro del club azzurro, visitando la Mostra dei Trofei, lo store ufficiale e concedendosi a foto ed autografi con i tifosi. Dopo l'evento di ieri che li ha visti protagonisti in Piazza del Plebiscito, i due brasiliani hanno vissuto un ulteriore momento di contatto con la tifoseria azzurra.

Alemao, centrocampista che ha vestito la maglia azzurra dal 1988 al 1992, vicendo da protagonista uno scudetto ed una Coppa UEFA, ha risposto anche a qualche domanda della stampa presente.

Alemao ed il legame con Napoli

«Napoli per me rappresenta tutto il successo della mia carriera calcistica», queste le parole di Alemao. «Napoli è la mia società: è quella che mi ha fatto vincere tutto ciò che ho vinto. Napoli rappresenta la mia seconda casa, sto bene qua e mi trovo benissimo con la tifoseria. In Brasile non abbiamo il calore che esiste qua in Italia, soprattutto a Napoli».

«Questa città merita di più di quello che ha vinto, perché l'amore che i tifosi dimostrano ai calciatori non è paragonabile a nessuna parte del mondo. Giocare qui è un'altra storia», ha detto Alemao.

Parlando poi di Scott McTominay, ha evidenziato come vede in lui una somiglianza con il calciatore che era da giovane. «Ha un movimento molto simile a quello che avevo io, anche se lui ha un po’ più di tecnica. È ottimo per il Napoli, speriamo che possa dare tanto, è una fortuna averlo».