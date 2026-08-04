Operaio precipita dal quarto piano durante i lavori: morto sul colpo Il muratore era impegnato su un balcone: indagano i carabinieri

Un operaio di 54 anni è morto ieri, nel tardo pomeriggio, dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Niglio 19, a Ercolano.

La dinamica

L’uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un’abitazione quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio. Il volo si è concluso davanti all’androne del palazzo.

Il trasporto in ospedale e il decesso

Soccorso immediatamente, l’operaio è stato trasportato all’ospedale del Mare di Napoli, dove è deceduto a causa dei gravi traumi riportati nella caduta.

Le indagini

Sono in corso accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare la posizione lavorativa della vittima. La salma è stata posta sotto sequestro in attesa dell'autopsia. La Campania fa i conti con l'ennesima vittima sul lavoro, ancora una volta nel comparto edile.