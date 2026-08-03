Ritiro Napoli, presentato lo staff tecnico! Allegri: «Grazie ai tifosi»

Questa sera in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro si è tenuta la presentazione di mister Massimiliano Allegri e del suo staff tecnico davanti ai tifosi. Dalle ore 20:40 il Napoli ha presentato il gruppo che porterà avanti il lavoro insieme all'allenatore per la stagione 2026/27.
Mister Massimiliano Allegri ha ringraziato i tifosi per il supporto. «È un piacere essere qui, soprattutto perché stiamo lavorando bene grazie alle infrastrutture. Grazie a tutti i tifosi che ogni giorno ci accompagnano».
Staff Allegri 2026/27: i nomi di tutti i componenti
Di seguito l'elenco di tutti i professionisti parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri.
- Marco Landucci, Vice Allenatore
- Francesco Magnanelli, Responsabile Area Tecnica
- Elvis Abbruscato, Collaboratore Tecnico
- Gianluca Maran, Collaboratore Tecnico
- Giuseppe Maiuri, Match Analyst
- Simone Folletti, Responsabile dei Preparatori Atletici
- Enrico Maffei, Preparatore Atletico
- Francesco Cacciapuoti, Preparatore Atletico
- Enrico Serra, Preparatore Atletico
- Daniele Borri, Allenatore dei Portieri
- Marco Giglio, Vice Allenatore dei Portieri
- Ettore Prota, Dronista