Ritiro Napoli, presentato lo staff tecnico! Allegri: «Grazie ai tifosi»

Il Napoli ha presentato lo staff tecnico che accompagnerà Allegri nella prossima stagione

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Si è tenuta questa sera la presentazione dello staff tecnico di Massimiliano Allegri. L'allenatore del Napoli ed i suoi collaboratori si sono presentati in piazza Plebiscito a Castel di Sangro dinanzi ai tifosi

Napoli.  

Questa sera in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro si è tenuta la presentazione di mister Massimiliano Allegri e del suo staff tecnico davanti ai tifosi. Dalle ore 20:40 il Napoli ha presentato il gruppo che porterà avanti il lavoro insieme all'allenatore per la stagione 2026/27. 

Mister Massimiliano Allegri ha ringraziato i tifosi per il supporto. «È un piacere essere qui, soprattutto perché stiamo lavorando bene grazie alle infrastrutture. Grazie a tutti i tifosi che ogni giorno ci accompagnano».

Staff Allegri 2026/27: i nomi di tutti i componenti

Di seguito l'elenco di tutti i professionisti parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri. 

  • Marco Landucci, Vice Allenatore
  • Francesco Magnanelli, Responsabile Area Tecnica
  • Elvis Abbruscato, Collaboratore Tecnico
  • Gianluca Maran, Collaboratore Tecnico
  • Giuseppe Maiuri, Match Analyst
  • Simone Folletti, Responsabile dei Preparatori Atletici
  • Enrico Maffei, Preparatore Atletico
  • Francesco Cacciapuoti, Preparatore Atletico
  • Enrico Serra, Preparatore Atletico
  • Daniele Borri, Allenatore dei Portieri
  • Marco Giglio, Vice Allenatore dei Portieri
  • Ettore Prota, Dronista

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