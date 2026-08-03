Ritiro Napoli, presentato lo staff tecnico! Allegri: «Grazie ai tifosi» Il Napoli ha presentato lo staff tecnico che accompagnerà Allegri nella prossima stagione

Questa sera in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro si è tenuta la presentazione di mister Massimiliano Allegri e del suo staff tecnico davanti ai tifosi. Dalle ore 20:40 il Napoli ha presentato il gruppo che porterà avanti il lavoro insieme all'allenatore per la stagione 2026/27.

Mister Massimiliano Allegri ha ringraziato i tifosi per il supporto. «È un piacere essere qui, soprattutto perché stiamo lavorando bene grazie alle infrastrutture. Grazie a tutti i tifosi che ogni giorno ci accompagnano».

Staff Allegri 2026/27: i nomi di tutti i componenti

Di seguito l'elenco di tutti i professionisti parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri.