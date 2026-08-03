Città della Scienza, "Appuntamento in Via Lattea" dedicato alla Grande Eclissi Serata speciale tra astronomia, musica e convivialità sotto le stelle di Napoli

Il 12 agosto torna a Città della Scienza uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: "Appuntamento in Via Lattea", una serata speciale interamente dedicata al fenomeno astronomico dell'anno, la Grande Eclissi. L'evento offrirà un'esperienza immersiva unica sotto la cupola del Planetario, con un programma che unisce divulgazione scientifica, arte e intrattenimento.

Con accoglienza prevista per le ore 19:15, la serata prenderà il via nel Planetario con una proiezione immersiva e un collegamento in diretta nazionale con altri planetari. L'iniziativa, promossa da INAF, PLANit e UAI, permetterà di seguire in tempo reale immagini, approfondimenti ed emozioni dell'eclissi solare.

La Grande Eclissi a Città della Scienza

L’iniziativa proseguirà con la partecipazione di due ospiti speciali il Dott. Angelo Zinzi (coordinatore delle attività di Esplorazione del Sistema Solare dell'ASI - Agenzia Spaziale Italiana) e la performer musicale Helen Tesfazghi. Insieme condurranno il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta della Luna e delle più ambiziose missioni spaziali, in un dialogo tra scienza e musica accompagnato da suggestive immagini astronomiche.

A conclusione della serata, gli ospiti potranno godersi un piacevole aperitivo all'aperto accompagnato da note lounge music, unendo rigore scientifico e convivialità sotto la brezza delle sere d'estate.