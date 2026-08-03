Campi Flegrei, la rabbia dei residenti travolge il ministro Giuli: contestazioni Tensione a Pozzuoli per la visita del ministro Giuli all'Anfiteatro Flavio

La tensione sociale nell'area flegrea ha raggiunto il punto critico. All’esterno dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, la visita istituzionale del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è trasformata in un teatro di dura contestazione da parte della cittadinanza locale, esasperata dalle conseguenze del sisma di magnitudo 4.7 che lo scorso 31 luglio ha colpito la caldera dei Campi Flegrei. I residenti manifestano per i ritardi nelle verifiche di agibilità degli immobili privati, per i disservizi nella gestione dei contributi e degli alloggi d'emergenza e per il persistere dell'interruzione della rete idrica in ampie porzioni del centro storico di Pozzuoli.

La protesta a Pozzuoli: rabbia popolare e tensione istituzionale

All'esterno del monumento archeologico, un presidio di cittadini ha accerchiato l'area chiedendo risposte immediate ed esecutive. La protesta si è concentrata sull'efficacia dei decreti d'urgenza varati dall'esecutivo per la prevenzione del rischio bradisismo, definiti dalla piazza insufficienti ad affrontare le criticità strutturali, abitative e sociali del territorio. Al termine del sopralluogo, l'esponente politico ha lasciato il sito scortato dalle forze dell'ordine, ribadendo la propria competenza settoriale di fronte alle rimostranze degli sfollati e dei residenti rimasti senza servizi essenziali.

La posizione del Governo: "Presenza costante e tutela dei beni"

Successivamente, a margine di un appuntamento istituzionale al Parco Archeologico di Pompei, il ministro Giuli ha risposto alle sollecitazioni della piazza rivendicando la scelta politica della visita: "Io sono qua a dimostrazione che il Governo non si nasconde. Ho voluto cambiare l'itinerario di questa giornata per mostrare vicinanza alle popolazioni colpite. Come ministro della Cultura assicuro la nostra vigilanza e tutela su beni di straordinario valore che garantiscono lavoro al territorio. Siamo qui per dare risposte immediate."

Danni al patrimonio e interventi di somma urgenza

Sotto il profilo della tutela dei beni culturali, il Ministero ha tracciato il bilancio preliminare relativo all'impatto delle recenti scosse sui siti dell'area flegrea:

Stato dei monumenti: Le prime rilevazioni escludono danni strutturali catastrofici all'Anfiteatro Flavio e alle principali aree archeologiche, pur confermando la necessità di misurazioni tecniche approfondite.

Procedure d'urgenza: Risultano già avviate le procedure amministrative per gli interventi di somma urgenza volti alla messa in sicurezza delle strutture storiche danneggiate.

Tavolo di coordinamento: Il Ministero della Cultura ha annunciato la prossima istituzione di un tavolo tecnico permanente dedicato esclusivamente al monitoraggio e alla conservazione del patrimonio culturale flegreo.

Mentre le istituzioni programmano i tavoli tecnici, resta aperta la questione della gestione immediata dei servizi di base per la popolazione locale, che attende lo sblocco dei cantieri per il ripristino della rete idrica e il completamento delle perizie di agibilità sugli edifici privati.