Terremoto Campi Flegrei: Piantedosi a Napoli, svolta sui trasporti Il vertice al Viminale e le responsabilità della prevenzione

L’emergenza post-sismica nella caldera dei Campi Flegrei si sposta sui tavoli istituzionali e giudiziario-politici. All’indomani della scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio - il picco più alto registrato nell'area negli ultimi quarant'anni - la gestione delle infrastrutture viarie e della sicurezza dei cittadini diviene la priorità assoluta per le amministrazioni locali e il Governo nazionale.

Il vertice al Viminale e le responsabilità della prevenzione

La risposta politica ed esecutiva vedrà un passaggio chiave mercoledì 5 agosto, quando il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sarà a Napoli per presiedere una riunione straordinaria in Prefettura con i primi cittadini dell'area flegrea. Al centro del confronto non figurano soltanto gli interventi di prima assistenza alla popolazione evacuata, ma anche l'esame analitico delle criticità strutturali e dei ritardi legati alla messa in sicurezza del territorio.

Sul fronte giudiziario e amministrativo, il focus resta puntato sulla tenuta dei costoni rocciosi e sulle risorse stanziate per la prevenzione, la cui mancata o ritardata esecuzione è finita sotto l'attenzione degli inquirenti.

Infrastrutture e viabilità: riapre il Porto di Pozzuoli, verifiche sulla Cumana

Un tassello critico della gestione post-evento riguarda la rete dei trasporti intermodali, fortemente compromessa dall'attività bradisismica.

Galleria della Cumana: A seguito dei sopralluoghi tecnici notturni coordinati da esperti del settore, il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha confermato che l'iter per la riapertura della Galleria della Cumana procede verso una risoluzione operativa. Le valutazioni conclusive per la ripresa del servizio ferroviario restano in capo all'EAV (Ente Autonomo Volturno).

Porto di Pozzuoli e Via Fasano: Le verifiche condotte dai tecnici universitari hanno escluso lesioni strutturali alle banchine dello scalo flegreo. Parallelamente, le squadre di Tangenziale di Napoli e Amplia Infrastructures (Gruppo Autostrade per l'Italia) sono intervenute su via Fasano, installando barriere New Jersey ET100 per circa 60 metri. L'intervento d'urgenza ha consentito il ripristino della viabilità ordinaria e dell'accesso al porto per i collegamenti con le isole del Golfo.

Beni culturali: interventi di somma urgenza e monitoraggio

Nel corso di un sopralluogo effettuato all'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha tracciato il punto sullo stato del patrimonio archeologico e monumentale. "I danni riscontrati non superano quanto già censito dalle autorità competenti. Le procedure di somma urgenza sono già operative per garantire la tutela dei siti, che restano sotto costante monitoraggio. A breve insedieremo un tavolo tecnico dedicato alla situazione flegrea."

Solidarietà dal privato: la risposta del comparto edile

Sul piano degli aiuti economici a supporto delle comunità e dei nuclei familiari sgomberati, l'Associazione Costruttori Edili Napoletani (ACEN) ha promosso una sottoscrizione straordinaria d'intesa con Ance Nazionale, Ance Campania e gli enti della bilateralità di settore. Come dichiarato dal presidente dell'ACEN, Antonio Savarese, la raccolta fondi ha superato quota 200.000 euro nelle prime ore dall'attivazione, risorse che verranno destinate all'assistenza diretta della popolazione colpita dai provvedimenti di inagibilità abitativa.