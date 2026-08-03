Napoli Basket verso la nuova stagione: ambizioni e progetti infrastrutturali Le ambizioni del Napoli Basket, la squadra femminile ed i progetti infrastrutturali in città

Si è tenuta questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Napoli Basketball, segnata dal ritorno del club nelle competizioni europee dopo vent’anni e dalla nascita del progetto Napoli Women Basketball in Serie A2.

Un tassello fondamentale per la crescita della pallacanestro all'ombra del Vesuvio, inserito nel percorso strategico di Napoli Capitale Europea dello Sport e proiettato verso le grandi sfide internazionali della città, tra cui l'America's Cup 2027.

Serie A ed EuroCup: la nuova stagione del Napoli Basket

La nuova stagione si preannuncia come una delle più ambiziose degli ultimi decenni, unendo la competizione di vertice in Serie A ed EuroCup alla valorizzazione dei giovani e del movimento femminile sul territorio cittadino. All'incontro sono intervenuti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'Assessora allo Sport Emanuela Ferrante, la dirigenza azzurra rappresentata dal Presidente Matt Rizzetta, dal GM James Laughlin e dal DS Francesco Cavaliere, oltre alla Direttrice Generale del settore femminile Sara Bocchetti.

«Avere una squadra di basket che disputa le Coppe Europee è un grande risultato per Napoli», ha dichiarato Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli. «Questo rappresenta un motivo di grande soddisfazione per la città e come Amministrazione accompagneremo questo processo. Intanto, sto seguendo con attenzione la campagna acquisti del Napoli Basket».

«Il presidente Rizzetta mi ha illustrato la strategia e credo che avremo una squadra molto competitiva. La società intende, inoltre, presentare un progetto di riqualificazione del PalaArgento e questa è un’iniziativa che accogliamo con favore. Parallelamente si sta sviluppando anche il progetto previsto al Centro Direzionale: finalmente assistiamo ad importanti investimenti nelle infrastrutture sportive sostenuti da capitali privati», ha continuato il Sindaco.

Napoli Basket: in Serie A2 anche la squadra femminile

«Finalmente Napoli avrà anche una squadra di basket femminile», queste le parole dell'Assessora allo Sport e Pari Opportunità, Emanuela Ferrante. «Abbiamo lavorato affinché questo traguardo diventasse realtà e oggi celebriamo questo risultato premiando le donne che si sono distinte per i loro successi nel basket».

«Oggi presentiamo anche il nostro progetto femminile, per me da sempre fondamentale, anche dal punto di vista sociale. Ringrazio Sara Bocchetti che ha creduto da subito in questo progetto», ha dichiarato il Presidente Napoli Basketball, Matt Rizzetta.

Sara Bocchetti, Direttore Generale Napoli Women Basketball, ha dichiarato: «Questo progetto è speciale per noi e sono molto contenta di essere tornata qui a Napoli. Per me è un luogo speciale, sono napoletana ed è proprio qui che è iniziato tutto. La parola di questo progetto sarà costruire, vogliamo essere una società moderna e sostenibile, andando oltre il risultato della domenica. L’ambizione è arrivare ai massimi livelli nel tempo. Noi vogliamo però puntare forte anche sul settore giovanile. Il futuro del Napoli Basket Women nasce oggi».