Basket femminile di nuovo in città: Napoli Women Basketball in Serie A2 Torna il grande basket femminile a Napoli. Rizzetta: «Vogliamo essere un riferimento»

La S.S. NAPOLI BASKET SRL rende noto che la Lega Basket Femminile ha comunicato, a seguito della odierna delibera del Consiglio Federale della FIP, che la nuova squadra Napoli Women Basketball è stata ammessa alla partecipazione del prossimo campionato di Serie A2 Femminile di Basket.

La neonata società renderà noto nei prossimi giorni il suo organigramma unitamente allo staff tecnico ed al roster delle giocatrici che parteciperanno al campionato di serie A2.

Napoli, in arrivo anche il basket femminile

Torna cosi in città il grande basket femminile. Dopo i trionfi in campo nazionale ed europeo, Napoli ritrova una squadra di pallacanestro femminile con l’obiettivo di continuare ad allargare i propri orizzonti e muovere i primi passi verso la formazione di una polisportiva partenopea.

La Napoli Women Basketball rappresenterà la città in un settore, quello femminile, in crescita e che conta sempre più appassionati. L’Alcott Arena diventerà cosi un Hub per vivere la pallacanestro in ogni sua forma, dal basket maschile a quello femminile, con grande attenzione ai settori giovanili.

Rizzetta, pres. Napoli Basketball: «Vogliamo essere un riferimento»

Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket, ha dichiarato di essere molto contenti di dare avvio a questo progetto al femminile. «La pallacanestro femminile è in un processo di grande sviluppo e, siamo convinti, che il fascino della città di Napoli, vivace polo sportivo e culturale, potrà contribuire ancora di più alla crescita del basket rosa. La nostra visione è quella di creare una società di riferimento per il basket femminile, che possa connettere la città metropolitana di Napoli e la vicina Costiera Amalfitana, costruendo una cultura vincente, dentro e fuori dal campo».