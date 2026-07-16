Virtus Volley Napoli al Volley Mercato: presentato il calendario della Serie A2 Il Presidente Di Meo: «Siamo convinti di aver costruito una squadra molto competitiva»

Si è conclusa con la tradizionale presentazione dei calendari della stagione 2026/2027 la partecipazione della Virtus Volley Napoli al Volley Mercato 2026, l'appuntamento annuale organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A che, dal 14 al 16 luglio, ha riunito a Bentivoglio (Bologna) dirigenti, società e operatori del volley italiano per tre giornate di incontri, aggiornamenti e confronto sulle principali tematiche organizzative, gestionali, di marketing e comunicazione.

L'evento si è chiuso con la presentazione ufficiale della nuova stagione e dei calendari dei campionati di Serie A Credem Banca.

Virtus Volley Napoli al Volley Mercato 2026

A rappresentare il club partenopeo presenti il presidente Sergio Di Meo, il vicepresidente Francesco Matano, il direttore sportivo Salvatore Rossini, il direttore operativo Paolo Aruta, il direttore marketing Claudio Caputo, il responsabile dei social media Giuseppe Rigo, il responsabile delle relazioni esterne Fulvio Esposito e il dirigente Francesco Nocerino, che hanno preso parte ai numerosi momenti di confronto promossi dalla Lega, dedicati alle attività societarie, alla comunicazione, al marketing, ai tesseramenti e all'organizzazione della nuova stagione sportiva.

Il momento più atteso della tre giorni è stato senza dubbio quello dedicato alla presentazione dei calendari del campionato di Serie A2 Credem Banca 2026/2027, che ha consentito ai club di conoscere il cammino che li attenderà nella nuova stagione.

Il calendario 2026/27 della Serie A2 Credem Banca

La stagione dei biancoazzurri inizierà il 18 ottobre, con la prima gara casalinga contro la Associati Fisiomed Macerata. Subito poi la trasferta più lunga in assoluto, contro la ‘neopromossa’ Belluno Volley il 25 ottobre. Terza giornata ancora in terra partenopea, contro la Consoli Sferc Brescia. La trasferta più ‘comoda’, quella di Lagonegro, arriva invece l’8 novembre mentre a seguire ci sarà Napoli-Reggio Emilia.

Quindi due trasferte di fila in Calabria, prima Palmi-Napoli e poi Reggio Calabria-Napoli. Si ritorna in Campania il 6 dicembre, contro Porto Viro. Quindi appuntamento in Puglia per la partita con Gioia del Colle. Il 20 dicembre c’è Napoli-Fano, poi subito dopo il Natale si va in Abruzzo con Pineto. Il 2027 si apre con Ravenna il 3 gennaio mentre l’unico turno infrasettimanale ci sarà mercoledì 6 gennaio, per la Befana, contro Grottazzolina che arriva dalla SuperLega. La regular season si chiude l’11 aprile, poi si partirà per la post season della stagione.

Il presidente Di Meo: «Convinti di avere una squadra competitiva»

«Ogni calendario racconta una storia che dovrà essere scritta sul campo - ha detto il presidente Sergio Di Meo -. Sappiamo che ci aspetta un campionato estremamente equilibrato, nel quale ogni partita sarà difficile, delicata e determinante. Non esistono gare semplici e serviranno continuità, sacrificio e grande concentrazione dall'inizio alla fine della stagione».

Il numero uno della Virtus Volley Napoli ha poi rivolto lo sguardo al lavoro svolto durante l'estate. «Siamo convinti di aver costruito una squadra molto competitiva grazie all'eccellente lavoro del nostro direttore sportivo Salvatore Rossini. Abbiamo allestito un gruppo di qualità, con le caratteristiche che cercavamo, e l'obiettivo è quello di farci trovare pronti per essere tra le protagoniste del prossimo campionato. Sarà il campo a parlare, ma affrontiamo questa nuova stagione con grande entusiasmo, ambizione e fiducia».