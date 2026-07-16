Vomero, Capodanno: "Basta bici e monopattini elettrici nella aree pedonali" Chiesta un'ordinanza sindacale per la sicurezza dei pedoni

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari, raccogliendo le numerose segnalazioni di residenti, commercianti e frequentatori del Vomero e dell’Arenella, esprime forte preoccupazione per la crescente e incontrollata circolazione di biciclette elettriche e monopattini elettrici all’interno delle aree pedonali della municipalità collinare, con particolare riferimento a quelle di via Scarlatti, di via Luca Giordano e del parco Mascagna.

La presenza costante di questi mezzi, spesso condotti a velocità non compatibili con la compresenza di famiglie, bambini, anziani e persone con mobilità ridotta - esordisce Capodanno -, determina una situazione di oggettivo pericolo e di grave disagio per i pedoni, snaturando la funzione stessa delle aree pedonali, che dovrebbero rappresentare luoghi sicuri di socialità, passeggio e incontro.

La richiesta del Comitato - puntualizza Capodanno - si fonda anche su numerose segnalazioni che, da mesi, circolano sui social network e nei gruppi di residenti del Vomero, che documentano una situazione ormai fuori controllo. In particolare, nell’area del parco Mascagna numerosi cittadini riferiscono del passaggio di biciclette e monopattini elettrici, a tutte le ore del giorno, spesso condotti da minorenni, che sfrecciano lungo i viali pedonali e i marciapiedi perimetrali, con episodi tali da generare paura e insicurezza soprattutto tra famiglie con bambini e persone anziane.

Nei racconti raccolti sui social - aggiunge Capodanno - viene segnalato, in più occasioni, il caso di pedoni costretti a scansarsi all’ultimo momento per evitare l’impatto con bici o monopattini lanciati a velocità eccessiva, con persone finite a terra o addirittura costrette a ricorrere a cure mediche, anche solo per accertamenti, a conferma di un rischio ormai strutturale e non più episodico.

Segnalazioni analoghe - sottolinea Capodanno - provengono da via Scarlatti e via Luca Giordano, dove diversi residenti denunciano una convivenza sempre più difficile tra flussi pedonali e mezzi di micromobilità nelle zone pedonali, soprattutto nelle ore di maggiore affollamento, con passaggi contromano, slalom tra i tavolini dei pubblici esercizi e transiti a pochi centimetri da passeggini e persone con difficoltà motorie.

Questi episodi, ampiamente descritti e commentati nei gruppi cittadini del Vomero, dimostrano come l’assenza di regole chiare e di controlli efficaci abbia progressivamente trasformato spazi nati per il passeggio tranquillo in aree di rischio quotidiano per migliaia di residenti e frequentatori.

Per queste ragioni - afferma Capodanno - il Comitato Valori Collinari chiede formalmente al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, di emanare con urgenza un’ordinanza sindacale che, nell’ambito del territorio della Municipalità 5, disponga: il divieto di transito per biciclette elettriche, monopattini elettrici e altri dispositivi di micromobilità elettrica all’interno delle aree pedonali, con specifico riferimento a: via Alessandro Scarlatti (tratto pedonale), via Luca Giordano (tratti pedonalizzati), e parco Mascagna (area pedonale circostante); l’obbligo, per i conducenti di tali mezzi, di procedere esclusivamente a mano nelle suddette aree pedonali, qualora le debbano attraversare; l’adeguata apposizione di segnaletica verticale e orizzontale chiara e ben visibile, che richiami il divieto di circolazione dei mezzi elettrici e le relative sanzioni.

Tale misura - continua Capodanno - viene richiesta non in una logica punitiva verso l’uso dei mezzi di micromobilità, ma come indispensabile provvedimento di riequilibrio e di prevenzione, volto a garantire la priorità assoluta della sicurezza dei pedoni negli ambiti urbanistici esplicitamente destinati alla fruizione pedonale".

Il Comitato Valori Collinari sottolinea, con l'occasione, come la convivenza tra pedoni e mezzi di micromobilità elettrica, in assenza di regole chiare e di controlli adeguati, si traduca in aumento dei rischi di collisioni e incidenti, spesso sfiorati o non denunciati; insicurezza percepita da parte di famiglie con bambini, persone anziane e cittadini con disabilità; progressivo degrado della qualità della vita nelle principali piazze e strade pedonali del quartiere collinare.

"Le aree pedonali del Vomero e dell’Arenella rappresentano da anni un punto di riferimento per la socialità di quartiere, il commercio di prossimità e la fruizione degli spazi pubblici - sottolinea Capodanno -. Di conseguenza, esse devono tornare a essere luoghi dove chi cammina si sente realmente protetto e rispettato".

Contestualmente alla richiesta di ordinanza, il Comitato propone:

Un potenziamento dei controlli da parte della Polizia Locale nelle fasce orarie di maggiore affollamento.

L’attivazione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte in particolare ai più giovani, anche attraverso scuole, associazioni e realtà sportive.

L’apertura di un tavolo di confronto permanente tra Amministrazione comunale, Municipalità, comitati cittadini e associazioni di categoria per definire un modello di regolamentazione della micromobilità che coniughi sicurezza e sostenibilità.

In conclusione il Comitato Valori Collinari rivolge un appello urgente al Sindaco Manfredi e alla Giunta comunale affinché si dia una risposta tempestiva e concreta a una criticità ormai quotidiana per i residenti, confermando con chiarezza il principio che, nelle aree pedonali, la tutela dell’incolumità dei pedoni non è negoziabile e intraprendendo un percorso regolatorio organico, capace di coniugare innovazione nella mobilità e rispetto degli spazi condivisi.ù