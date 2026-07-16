Svolta per Piazza del Plebiscito: al via un restyling da oltre 7,5 milioni Il progetto riguarderò colonnato, botteghe e nuova illuminazione

Piazza del Plebiscito, cuore pulsante e simbolo indiscusso di Napoli nel mondo, si prepara a cambiare volto grazie a un massiccio piano di riqualificazione. Con un investimento complessivo che supera i 7,5 milioni di euro, l'area monumentale sarà oggetto di un profondo intervento di restyling che interesserà il celebre colonnato, il ripristino delle storiche botteghe e l'installazione di un impianto di illuminazione completamente rinnovato.

Il piano d'azione, che richiederà diversi mesi di lavori complessi data la delicatezza del sito, è stato presentato oggi a Napoli. All'incontro hanno preso parte la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro (con delega al Fondo Edifici di Culto), il prefetto di Napoli Michele di Bari, che ha guidato la complessa cabina di regia e coordinamento tra i vari enti proprietari, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Un'alleanza tra istituzioni per superare il frazionamento della proprietà

La vera svolta del progetto risiede nella sinergia istituzionale che ha permesso di sbloccare i fondi e superare le storiche difficoltà burocratiche legate alla frammentazione della proprietà della piazza, divisa tra più soggetti pubblici. Le risorse finanziarie sono state infatti stanziate congiuntamente dal Fondo Edifici di Culto (Fec), dall'Agenzia del Demanio e dal Comune di Napoli.

«Piazza Plebiscito è un luogo simbolico non solo per Napoli, ma per l'intero Paese», ha sottolineato la sottosegretaria Wanda Ferro. «Restituiamo questo spazio ai cittadini e a un turismo di qualità in una città che vanta un passato straordinario e che oggi guarda con decisione al futuro. Con questo intervento, bellezza e sicurezza cammineranno finalmente insieme».

Luci e artigianato: i dettagli del progetto

I lavori si concentreranno su tre direttrici principali:

Il restauro del colonnato: per restituire decoro e stabilità a una delle quinte scenografiche più celebri del Paese.

La riapertura delle botteghe: gli spazi sottostanti il colonnato verranno riqualificati e rifunzionalizzati, per farne presidi di attività e attrattiva, strappandoli al degrado.

Il nuovo impianto di illuminazione: un intervento tecnologico che, oltre a migliorare la sicurezza nelle ore serali, valorizzerà i dettagli architettonici della piazza.

Il prefetto Michele di Bari ha espresso grande entusiasmo per questa tappa fondamentale: «Oggi è una giornata importante che segna l'avvio concreto dei lavori. La nuova illuminazione, in particolare, regalerà una visione notturna della piazza che sarà semplicemente meravigliosa».

Il sindaco Manfredi: "Un patrimonio restituito al mondo"

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha ricordato le dimensioni monumentali dell'area – circa 25mila metri quadri di estensione – e la sua rilevanza globale. L'avvio di questo cantiere rappresenta un tassello cruciale nella strategia di valorizzazione del centro storico partenopeo, puntando a una fruizione ordinata, sicura e all'altezza delle sfide turistiche internazionali che la città sta affrontando.