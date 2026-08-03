Gutierrez lascia Castel di Sangro: assente alla seduta mattutina Mancano solo i dettagli per la trattativa tra il Napoli ed il Bayer Leverkusen per Gutierrez

Il destino di Miguel Gutierrez è ormai sempre più scritto lontano da Napoli. Il difensore spagnolo ha infatti lasciato il ritiro di Castel di Sangro per recarsi in Germania, dove svolgerà le visite mediche con il Bayer Leverkusen. Una sola stagione in maglia azzurra per lui ed una cessione inaspettata, ma efficace per sbloccare le operazioni in entrata in casa Napoli.

A fronte di un'offerta di 30 milioni, il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso di lasciar andare il terzino.

Gutierrez assente a Castel di Sangro: vola in Germania

La trattativa tra il Napoli ed il Bayer Leverkusen è ormai in fase di definizione: mancano solo i dettagli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport l'operazione è solo da formalizzare. Intanto, il difensore spagnolo non è più in ritiro con il resto della squadra e non ha partecipato alla seduta di questa mattina.

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