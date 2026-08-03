Napoli: Allegri si concentra sui difensori a Castel Di Sangro Sullo sfondo le vicende di mercato: fumata nera per Lindstrom allo Schalke

Inizia con il piglio giusto la settimana di lavoro per il Napoli in Abruzzo. Nonostante la mattinata di lunedì, le tribune del campo di allenamento a Castel di Sangro hanno registrato una presenza nutrita e calorosa di tifosi, desiderosi di sostenere la squadra e osservare da vicino la preparazione pre-campionato.

Il Lavoro sul Campo: Allegri Blindà la Difesa

In campo, la seduta mattutina guidata da Massimiliano Allegri si è concentrata fortemente sugli equilibri tattici arretrati. Il tecnico toscano ha dedicato la prima parte dell'allenamento interamente alla linea difensiva:

Assetto: Linea a quattro uomini schierata e collaudata.

Focus tattico: Esercizi specifici sui movimenti sincroni di uscita e rientro, fondamentali per garantire copertura e una costruzione pulita dal basso.

I concetti di compattezza e attenzione coordinata continuano a essere il punto cardine del lavoro dello staff azzurro in questa fase del ritiro.

Mercato: Tensione Lindstrøm-Schalke e Sirene per Lukaku

Mentre sul campo si lavora d'intesa, la sessione estiva di calciomercato continua a riservare colpi di scena tra trattative in stand-by e nuove offerte internazionali.

Registrata una brusca frenata nell'operazione che avrebbe dovuto portare Jesper Lindstrøm al club di Gelsenkirchen. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, la trattativa ha subito un forte arresto a causa di divergenze sulla formula del trasferimento (il Napoli spinge per un obbligo di riscatto, gli alabardati preferirebbero il diritto). Dalla Germania si parla di spiccata irritazione da parte della dirigenza dello Schalke.

Sullo sfondo si accendono anche le sirene americane per Romelu Lukaku. Sull'attaccante belga si registra il forte interesse dell'Atlanta United, pronto a esplorare i margini per portarlo nella Major League Soccer. Un'eventuale cessione del centravanti consentirebbe agli azzurri di sbloccare preziosi spazi sul fronte acquisti.