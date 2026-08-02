IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Per regressione geometrica Oriali e il suo compenso nella Nazionale...

Tutto come prima. Anche Gabriele Oriali, detto Lele, pare torni in nazionale, orfano però di Antonio Conte, il quale - dall'alto del suo inestimabile valore - guarda con distacco, e anche un po' di disgusto, gli affanni, soprattutto economici, dei comuni mortali. Non è dato sapere quanto percepirà l'ex centrocampista dell'Inter, mentre sappiamo che il nuovo DT, Claudio Ranieri, andrà a prendere la metà esatta di Mancini, e cioè un milione di euro netti all'anno. Se la matematica non è un'opinione, all'ex coordinatore sportivo dell'area tecnica partenopea, per regressione geometrica, dovrebbero toccare 500.000 euro tondi tondi.