IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Per regressione geometrica

Oriali e il suo compenso nella Nazionale...

il pizzino di gerardo casucci per regressione geometrica
Napoli.  

Tutto come prima. Anche Gabriele Oriali, detto Lele, pare torni in nazionale, orfano però di Antonio Conte, il quale - dall'alto del suo inestimabile valore - guarda con distacco, e anche un po' di disgusto, gli affanni, soprattutto economici, dei comuni mortali. Non è dato sapere quanto percepirà l'ex centrocampista dell'Inter, mentre sappiamo che il nuovo DT, Claudio Ranieri, andrà a prendere la metà esatta di Mancini, e cioè un milione di euro netti all'anno. Se la matematica non è un'opinione, all'ex coordinatore sportivo dell'area tecnica partenopea, per regressione geometrica, dovrebbero toccare 500.000 euro tondi tondi.

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