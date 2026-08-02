Lindstrom-Schalke 04: è fatta! Il calciatore è già in Germania, i dettagli Here We Go di Fabrizio Romano sull'affare Lindstrom-Schalke 04: di seguito i dettagli

Il Napoli si appresta a chiudere la cessione in prestito di Jesper Lindstrøm allo Schalke 04. Un primo movimento di mercato in uscita che dà modo al direttore sportivo Giovanni Manna di iniziare a guardare anche alle prospettive in entrata. Il calciatore si trova già in Germania per svolgere le visite mediche, mentre le due società limano i dettagli per la cessione.

Lindstrom allo Schalke: cifre e dettagli

Il futuro di Lindstrom per la prossima stagione sembra essere ormai scritto lontano da Napoli.

Di seguito quanto riportato dall'esperto di mercato, Fabrizio Romano, su X:

Jesper Lindstrøm allo Schalke 04, ci siamo! Accordo raggiunto con il Napoli e visite mediche in corso oggi. A quanto pare l'accordo prevede un prestito iniziale con clausola di riscatto a 5 milioni di euro. Il Napoli riceverà dei bonus in caso di permanenza dello Schalke in Bundesliga e in base alle sue prestazioni.