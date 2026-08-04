Va in ospedale, gli dicono che non ha fratture e sfascia il centro radiologico Protagonista dell'episodio un 72enne, che non ha accettato la diagnosi dei sanitari

Un uomo di 72 anni residente a Giugliano in Campania è stato denunciato dai Carabinieri per minacce a personale sanitario e danneggiamento, dopo aver aggredito verbalmente lo staff di un centro radiologico e distrutto parte del banco di accettazione.

La dinamica dei fatti

L'uomo si è presentato presso la struttura sanitaria per ritirare gli esami radiografici effettuati alcuni giorni prima, convinto di avere una frattura al braccio. Alla lettura del referto, però, ha scoperto che le lastre non evidenziavano alcuna frattura.

Non accettando l'esito dell'esame, il 72enne ha preteso spiegazioni dal direttore del centro radiologico, rivolgendogli insulti, per poi minacciare anche il tecnico radiologo presente.

Il danneggiamento e l'intervento dei Carabinieri

Prima di allontanarsi dalla struttura, l'uomo ha colpito con un pugno il banco di accettazione, mandando in frantumi uno dei vetri di copertura.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania, che hanno identificato l'anziano e proceduto alla denuncia nei suoi confronti per i reati di minacce a personale sanitario e danneggiamento.