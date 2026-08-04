IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Largo ai vecchi Del Napoli di queste ore colpisce che si stia muovendo alla rinfusa, vedi il caso Gutierrez...

Del Napoli di queste ore colpisce che si stia muovendo alla rinfusa, come fa chi deve sistemare prima i conti e poi la squadra. Un esempio è quanto appena accaduto con Miguel Gutiérrez, 25enne spagnolo, terzino sinistro di buona personalità e ottima tecnica, a tal punto apprezzato da Antonio Conte che lo faceva giocare...a destra. Lo consideravo uno dei pochissimi acquisti azzeccati da Giovanni Manna e ora anche una delle sue cessioni più sbagliate. Mi si dirà che da quel lato gli azzurri sono "coperti" da Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, rispettivamente di 29 e 33 anni. Largo ai vecchi, allora, i giocatori senza mercato.