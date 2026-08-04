Del Napoli di queste ore colpisce che si stia muovendo alla rinfusa, come fa chi deve sistemare prima i conti e poi la squadra. Un esempio è quanto appena accaduto con Miguel Gutiérrez, 25enne spagnolo, terzino sinistro di buona personalità e ottima tecnica, a tal punto apprezzato da Antonio Conte che lo faceva giocare...a destra. Lo consideravo uno dei pochissimi acquisti azzeccati da Giovanni Manna e ora anche una delle sue cessioni più sbagliate. Mi si dirà che da quel lato gli azzurri sono "coperti" da Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, rispettivamente di 29 e 33 anni. Largo ai vecchi, allora, i giocatori senza mercato.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Largo ai vecchi
Del Napoli di queste ore colpisce che si stia muovendo alla rinfusa, vedi il caso Gutierrez...
Napoli.