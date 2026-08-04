Castel di Sangro: Scott vola in rovesciata e sugli spalti spunta...un cavallo Lo scozzese on fire delizia il pubblico con le sue sforbiciate

Prosegue nel migliore dei modi e con il sorriso sulle labbra il ritiro estivo del Napoli in terra abruzzese. Oggi gli Azzurri sono scesi nuovamente in campo allo stadio Patini per una nuova seduta di allenamento a porte aperte, ripagando l'affetto dei tifosi accorsi con uno spettacolo che ha unito agonismo, giocate d'alta scuola e un pizzico di sana goliardia.

Il coro per il Capitano

Fin dai primi minuti dell'apertura dei cancelli, sugli spalti si è registrata una discreta ed entusiasta cornice di pubblico. I sostenitori partenopei hanno subito fatto sentire il proprio calore intonando a gran voce un coro di auguri per il capitano Giovanni Di Lorenzo, festeggiato a dovere da tutto il popolo azzurro al suo ingresso sul terreno di gioco.

"Volley-Calcio" da applausi: McTominay e Mazzocchi show

Sul campo, lo staff tecnico ha proposto un esercizio speciale in stile volley-calcio, diviso in quattro squadre pronte a sfidarsi a suon di colpi acrobatici:

Scott McTominay mattatore: Il centrocampista scozzese si è reso assoluto protagonista esibendosi nel suo pezzo forte, la sforbiciata. Le sue rovesciate potentissime hanno messo in seria difficoltà gli "avversari" di giornata, mandando in visibilio il pubblico sugli spalti. E, manco a dirlo, il punto decisivo per la vittoria della sua squadra è arrivato proprio con un'ennesima perla in rovesciata.

La risposta di Mazzocchi: Non è rimasto a guardare Pasqualino Mazzocchi, che ha raccolto la sfida a distanza rispondendo colpo su colpo e regalando altre perle acrobatiche tra gli applausi dei presenti.

Un clima di grande affiatamento e divertimento tra i calciatori, che hanno affrontato il torneo improvvisato con il giusto mix di competitività e leggerezza.

Goliardia sugli spalti: spunta il "corto muso"

Non sono mancati i momenti di colore e ironia tipici della tifoseria azzurra. Tra i cori e gli incitamenti, a catturare l'attenzione è stato un tifoso presentatosi sugli spalti vestito da cavallo: un'inconfondibile e goliardica citazione al celebre "corto muso" di mister Allegri, che ha strappato più di una risata tra i presenti nel settore.

Un'altra giornata di passione, lavoro e sorrisi a Castel di Sangro, dove questo Napoli continua a scaldare i motori e il cuore dei propri tifosi.