SSC Napoli, presentata la terza maglia per la stagione 2026/27: i dettagli Rosso intenso e dettagli che rievocano le storiche divise del club nell'anno del Centenario

SSC Napoli presenta “Tutto il Rosso di Napoli”, la nuova Maglia Third per la stagione 2026/27, realizzata in collaborazione con EA7. Il club ha deciso di rievocare una maglia iconica nell'anniversario della conquista del primo storico Scudetto nella stagione 1986/87.

Come si legge dal comunicato diffuso dal club azzurro, «Ma il rosso non è soltanto memoria. È il segno di un sentimento che appartiene alla gente prima ancora che alla squadra, il segno di una grandezza che continua a nascere nei quartieri, nelle case e nelle voci di chi vive Napoli ogni giorno, "in questo abbraccio d'amore tra il mare azzurro e il calore di una montagna di fuoco"».

SSC Napoli: ecco la terza maglia 2026/27

La società punta con questa maglia rossa a raccontare le proprie radici. Un rosso intenso, arricchito da dettagli che reinterpretano in chiave contemporanea le divise storiche del Club. Il colletto e il fondo manica in costina rigata presentano inserti a strisce bianche e azzurre, mentre le travette laterali a contrasto valorizzano gli spacchi sui fianchi e il fondo leggermente stondato.

I loghi SSC Napoli ed EA7 sono proposti in posizione invertita, in omaggio alle maglie del passato. All’interno del collo è presente il logo “ceNto”, dettaglio esclusivo dedicato al Centenario del Club, mentre la scritta “Partenopei” sul retro del collo celebra le radici e l’orgoglio di un’intera città.