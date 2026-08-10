Ischia: 203 minori identificati di cui 13 affidati ai genitori Weekend di controlli della polizia sull'isola

Nel corso del weekend, la questura di Napoli ha intensificato i controlli anche a seguito dei recenti fatti di cronaca che hanno riguardato Ischia ed in particolare le zone di Ischia porto e delle aree limitrofe.

Nello specifico, gli agenti del commissariato di Ischia e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania e con l’ausilio di personale della polizia municipale, hanno identificato 804 persone, di cui 203 minori e dei quali 13 affidati ai genitori non avendo ancora compiuto i 14 anni, controllato 266 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato 4 violazioni del codice della strada.

Gli operatori hanno inoltre controllato: 4 esercizi commerciali, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 1.120 euro, uno dei titolari è stato denunciato per omessa comunicazione degli alloggiati ed altresì sanzionato per mancata presentazione della scia (segnalazione certificata di inizio attività) e per mancata esposizione del Cin (Codice identificativo nazionale) e della denominazione.