Napoli, controlli a Secondigliano e Scampia: trovate 252 dosi di droga Al setaccio tutte le vie, edifici e aree comuni dei quartieri

Alto impatto dei carabinieri della compagnia di Napoli Stella che passano al setaccio tutte le vie, edifici e aree comuni dei quartieri di Secondigliano e Scampia.



E’ proprio nell’area comune, nel complesso di edilizia popolare Case dei Puffi, che i militari tra secchi dell’immondizia e dentro alcuni vani dei contatori elettrici, trovano 50 dosi di crack, 110 dosi di cobert, 78 dosi di eroina e 14 dosi di cocaina.

Durante i controlli denunciata anche una donna 26enne trovata mentre stava per lasciare il suo appartamento. La donna era sottoposta agli arresti domiciliari.